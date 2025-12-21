Öğle saatlerinde kar başladı, bölge beyaza büründü

Amasya'da kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

