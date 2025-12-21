Öğle saatlerinde kar başladı, bölge beyaza büründü
21.12.2025 16:16
AA
Amasya'da kar yağışı etkili oldu. Yağışın etkili olduğu bölgelerde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.
