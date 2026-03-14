Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı, 11 yaralı

Amasya'da bir yolcu otobüsü ve bir tır çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ankara'dan Ordu'ya giden bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün sürücüsü E.F., Bursa'dan Trabzon'a hareket eden tıra bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Tır sürücüsü ise kazayı, “Fren sesi bile duymadım. Yolumda giderken sağ sinyali verdim. Benzinliğe girecektim. Arkadan gelip vurdu” ifadeleriyle anlattı.

Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı.

