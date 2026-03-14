Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı, 11 yaralı
14.03.2026 09:33
Kazada 11 kişi yaralandı.
Amasya'da bir yolcu otobüsü ve bir tır çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Merzifon-Samsun karayolu Kayadüzü köyü civarında yaşandı.
Ankara'dan Ordu'ya giden bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün sürücüsü E.F., Bursa'dan Trabzon'a hareket eden tıra bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.
44 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsündeki 11 yolcu, çarpışmanın etkisiyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme başlattı.
Tır sürücüsü ise kazayı, “Fren sesi bile duymadım. Yolumda giderken sağ sinyali verdim. Benzinliğe girecektim. Arkadan gelip vurdu” ifadeleriyle anlattı.
