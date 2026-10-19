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Amasya'da minibüs dereye yuvarlandı. 9 yaralı

19.10.2026 11:08

Amasya'da minibüs dereye yuvarlandı. 9 yaralı
IHA

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldrıldı.

İHA
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Amasya'da minibüsün takla atıp dereye yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.

 Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında Fatih A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs kontrolden çıkarak takla atıp dereye yuvarlandı. 

 

Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı. 

 

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. 

 

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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