Amasya'da minibüs dereye yuvarlandı. 9 yaralı
19.10.2026 11:08
IHA
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldrıldı.
Amasya'da minibüsün takla atıp dereye yuvarlandığı kazada 9 kişi yaralandı.
Helvacı Mahallesi Çağlayan Köprüsü yakınlarında Fatih A. yönetimindeki 05 RE 594 plakalı minibüs kontrolden çıkarak takla atıp dereye yuvarlandı.
Kazada minibüsteki 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.