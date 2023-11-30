Amasya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesi istikametinden Amasya yönüne seyir halinde olan Furkan Ummaz yönetimindeki otomobil, Aydınca mevkii geldiğinde yağışlı yolda kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ön tarafı parçalanan otomobilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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