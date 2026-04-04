Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında altı kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Gerede ilçesindeki Cankurtaran mevkisinde meydana geldi.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki araç çarpıştı. Arkadan gelen sekiz araç da kazaya karıştı.

Bir minibüs ile dokuz otomobilin karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan altı kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.