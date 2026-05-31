Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: Anne ile baba öldü, kızları ağır yaralı
31.05.2026 12:48
Beton direğe çarpan aracın hurdaya döndüğü görüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yön tabelasına çarpan araçtaki çift yaşamını yitirdi. Kazada çiftin kızları ağır yaralandı.
Anadolu Otoyolu Ankara yönünde seyreden Yusuf E. (41) idaresindeki 55 AHR 866 plakalı otomobil, Dörtdivan çıkışında önce bariyere ardından yön tabelasının beton direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ İLE EŞİ ÖLDÜ, KZILARI AĞIR YARALI
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü ile eşi Elif E'nin (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ağır yaralanan çiftin kız çocuğu Elisa E. (6), Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karı kocanın cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.