Anadolu Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
01.11.2026 14:51
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Otoyolu’nun Düzce mevkisinde, aracın TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova OSB mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (66) idaresindeki 34 UG 3663 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken önünde bulunan A.J. idaresindeki 38 AB 261 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü ile yolcular Z.D. (63) ve A.D. (50) araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan 3 yaralıyı bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.