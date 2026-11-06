Anamur’da uyuşturucu operasyonu. 1 şüpheli tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, yürüttükleri çalışmaların ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek, alkol üretiminde kullanılan malzemeler, 145 gram tütün ile karıştırılmış sentetik madde, 51 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.