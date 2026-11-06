Anamur’da uyuşturucu operasyonu. 1 şüpheli tutuklandı
06.11.2026 17:09
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 51 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Mersin’in Anamur ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda iki şüpheli yakalandı, biri tutuklandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, yürüttükleri çalışmaların ardından operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek, alkol üretiminde kullanılan malzemeler, 145 gram tütün ile karıştırılmış sentetik madde, 51 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.