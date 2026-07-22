Sevgilisinin iş yerini ve otomobilini ateşe vermişti. Gözaltına alındı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir adam, sevgilisine ait olduğu öne sürülen iş yerini ve otomobilini ateşe verdi. Aracın kundaklanmasının ardından pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde H.H.G. isimli şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen E.Ö.’ye ait iş yerini ve ardından ikametinin önünde park halindeki otomobili yaktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma , itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elindeki silahı kendisine doğrultan H.H.G., jandarma ekiplerinin çabası sonucu ikna edilerek silahı bıraktı ve gözaltına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinin ise giriş kısmında hasar oluştuğu tespit edildi.

Çevrede seyyar satıcılık yapan görgü tanıklarından Arif Çoraklı, "Ben görmedim ama sabah 5 buçukta aracın sahibinin kendisinin yaktığını söylüyorlar. Bu binada oturuyormuş. Pompalı tüfek de varmış. Onu kendi boğazına dayamış ama zarar vermemiş. Aracı yakmış, arabayı adam yakmış diyorlar ama araba kadının mı adamın mı orasını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.