3 kişi hayatını kaybetmişti. Mahkemeden yeni ara karar

Ankara ’nın Çankaya ilçesinde geçtiğimiz yıl 26 katlı bir binada çıkan ve Hüsniye Çelik Şahin ile henüz 3,5 aylık olan bebeği Aras Şahin’in yanı sıra site güvenlik amiri Muharrem Çetinkaya’nın yaşamını yitirmesine yol açan yangınla ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, olayla bağlantılı olarak yargılanan 13 sanıktan ev hapsinde bulunan 4'ünün adli kontrol şartlarında değişikliğe gidildi. Mahkeme heyeti, bu sanıkların ev hapsi cezalarını kaldırarak, dava süreci tamamlanana kadar il dışına çıkışlarını yasakladı.