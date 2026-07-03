3 kişi hayatını kaybetmişti. Mahkemeden yeni ara karar
03.07.2026 16:39
26 katlı binada çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirmişti
Ankara'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili davada ev hapsindeki 4 sanığın cezası il dışına çıkış yasağına çevrildi.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde geçtiğimiz yıl 26 katlı bir binada çıkan ve Hüsniye Çelik Şahin ile henüz 3,5 aylık olan bebeği Aras Şahin’in yanı sıra site güvenlik amiri Muharrem Çetinkaya’nın yaşamını yitirmesine yol açan yangınla ilgili açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.
Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, olayla bağlantılı olarak yargılanan 13 sanıktan ev hapsinde bulunan 4'ünün adli kontrol şartlarında değişikliğe gidildi. Mahkeme heyeti, bu sanıkların ev hapsi cezalarını kaldırarak, dava süreci tamamlanana kadar il dışına çıkışlarını yasakladı.
Facianın ardından aralarında müteahhit ve yapı denetim yetkililerinin de bulunduğu 13 sanık hakkında, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SANIKLAR HAKKINDA TAHLİYE KARARI
Önceki duruşmada ev hapsiyle tahliye edilen 4 sanık için savcılık, bu kez yurt dışı çıkış yasağı getirilmesini talep etti.
Yangında eşini ve bebeğini kaybeden Mustafa Şahin, duruşmada karara sert tepki gösterdi. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ilerleme kaydedilemediğini söyleyen Şahin, "Sanıklar adli kontrolü zaten ihlal ediyor. Tanıklar bile dinlenmemişken ev hapsinin esnetilmesi akla sığmıyor; sorumluların yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi.
Sanıklar hakkında ev hapsi tedbiri sonlandırıldı.
SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ
Suçlamaların odağındaki isimlerden apartman yöneticisi F.A. ise olay esnasında Ankara dışında, Iğdır'da olduğunu belirtti.
Yangını duyar duymaz Ankara'ya dönüp tüm belgeleri savcılığa bizzat teslim ettiğini ileri süren F.A., olaydan hemen önce yönetime geçtiğini söyleyerek, "Benden önceki yöneticiler soruşturulmazken tüm faturanın bana kesilmesi haksızlık.
Yurt dışı yasağımın tamamen kaldırılmasını istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da benzer şekilde kusurları olmadığını savunarak beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, olay yerindeki kaçak akım rölesiyle ilgili teknik detayların incelenmesi amacıyla elektrik dağıtım şirketine resmi yazı yazılmasına karar verdi.
Sanıkların adli kontrol durumlarını yeniden değerlendiren mahkeme, ev hapsi tedbirini sonlandırarak 4 sanığa şehir dışına çıkış yasağı getirdi ve eksik dosyaların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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