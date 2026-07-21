Ankara'da 3 araçtan telefon çalan şüpheli yakalandı
21.07.2026 08:29
Ankara'da 3 ayrı araçtan hırsızlık olayı.
Ankara'da 3 ayrı araçtan hırsızlık yapan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, 3 ayrı araçtan hırsızlık olayı aydınlatıldı.
S.Ö.'nün, iş yerlerine malzeme bırakan sürücülerin kapısını ya da camını açık bıraktığı araçlardan 3 cep telefonu çaldığı belirlendi.
S.Ö.'nün il il gezdiği, İstanbul'da sahte kimlikle bir otelde kaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 3 cep telefonu ile yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS üzerinden mahkemeye çıkarılan şüpheli, 3 ayrı dosyadan tutuklandı.
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