Ankara'da 3 araçtan telefon çalan şüpheli yakalandı

S.Ö.'nün il il gezdiği, İstanbul'da sahte kimlikle bir otelde kaldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 3 cep telefonu ile yakalanan S.Ö. gözaltına alındı.

S.Ö.'nün, iş yerlerine malzeme bırakan sürücülerin kapısını ya da camını açık bıraktığı araçlardan 3 cep telefonu çaldığı belirlendi.

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