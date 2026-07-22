Ankara'da fuhuş operasyonu. 16 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu, başkentte fuhuşa aracılık eden şüphelilerin yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği bünyesinde kurulan "özel soruşturma ekipleri", Çankaya ilçesinde hizmet veren bir gece kulübünü teknik ve fiziki takibe aldı.



Ekipler, 2 ay süren takip çalışmalarında mağdur kadınların gece kulübünden çıkartılıp fuhuş için otellere götürüldüğünü tespit etti.

İşletmeye yapılan suçüstü operasyonla telefon ve kamera kayıtlarına el koyan ekipler, aralarında işletmenin sahibi, müdürü ve şef garsonlarının da bulunduğu 16 zanlıyı "fuhşa aracılık" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına aldı.

Operasyon sonucu 20 mağdur kadın da kurtarıldı.