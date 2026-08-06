Ankara’da komşusunu öldüren şüpheli gözaltında
06.08.2026 15:15
Hayatını kaybeden kişinin arkadaşları olayla alakalı konuştu.
Ankara Çankaya’da bina yöneticisi Ayhan Koç, tartıştığı komşusu Mehmet Tüm tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Koç’un arkadaşları, şüphelinin daha önce de apartmanda sorun çıkardığını öne sürdü.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde aynı apartmanda yaşayan iki komşu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bina yöneticisi 58 yaşındaki Ayhan Koç, komşusu Mehmet Tüm’ün tabancayla ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Tüm gözaltına alınırken, Koç’un arkadaşları olayın ardından saldırganla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.
İddiaya göre Ayhan Koç ile komşusu Mehmet Tüm arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tüm’ün Koç’a tabancayla ateş ettiği öne sürüldü.
Silah seslerinin duyulması üzerine ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Koç’un hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet Tüm polis tarafından gözaltına alındı.
Koç’un çocukluk arkadaşı Ali Ercan Koşar, hayatını kaybeden Koç’un zararsız biri olduğunu belirterek, “Vefat eden kişi çocukluk arkadaşımdı. Zararsız biriydi. İllaki bu olayın geçmişi vardır” dedi.
Koç’un bir diğer çocukluk arkadaşı Metin Adanır ise olay sırasında üç el silah sesi duyduğunu belirterek, “Ölen kişiyle vefatından 15 dakika önce sohbet etmiştik. Çocukluk arkadaşımdı” ifadelerini kullandı.
Adanır, şüpheliyle ilgili daha önce de apartmanda sorunlar yaşandığını duyduğunu aktararak, “Önceden de olaylar çıkardığını ve apartmandaki kişilerle problem yaşadığını duymuştum. Birkaç kişiyi de tehdit etmiş daha önce” diye konuştu.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
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