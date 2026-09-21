Ankara'da karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Necmettin Erbakan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafik lambalarında bekleyen araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmekte olan E.Y. isimli kadına, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı.

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