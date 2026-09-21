Ankara'da karşıya geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı
21.09.2026 15:36
Kaza anı bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, motosiklet çarptı. Sürücü ve yayanın yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Necmettin Erbakan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, trafik lambalarında bekleyen araçlara yeşil ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmekte olan E.Y. isimli kadına, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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