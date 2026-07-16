Ankara'da kuyumcuya silahlı soygun
16.07.2026 16:36
Ankara'da bir kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, silah zoruyla altınları aldıktan sonra kayıplara karıştı.
Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Piyade Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya müşteri olarak geldi.
Zanlı, kuyumcudan alışveriş bahanesiyle bir miktar altını aldıktan sonra yanında getirdiği tabancayı dükkan sahibine doğrultarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kuyumcu dükkanında inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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