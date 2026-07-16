Ankara'da kuyumcuya silahlı soygun

Ankara'da bir kuyumcuya müşteri gibi giren şüpheli, silah zoruyla altınları aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Ankara 'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Piyade Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya müşteri olarak geldi.

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