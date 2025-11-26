Ankara'da yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti

Etimesgut ilçesi Eryaman Mahallesi Söğüt Caddesi'nde yer alan 15 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede, gece 02.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İçeride mahsur kaldığı öğrenilen 38 yaşındaki ev sahibi Cihat Ozan Sezgin, ağır yaralı ve bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki çabalara rağmen kurtarılamayan Sezgin'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Sezgin'in mahsur kaldığı evde tek başına yaşadığı ve özel bir hastanede sağlık personeli olarak çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.