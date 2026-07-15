Ankara'da belediye otobüsü iş yerine girdi. 7 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde belediye otobüsünün trafo ile 3 otomobile çarpıp iş yerine girdiği kazada, 7 kişi yaralandı.

Caddede esnaflık yapan Ali Yağlı, "Otobüs hızlıydı. 'Şoför kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor. Zaten şoktaydı, kendinde değildi" dedi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Trafodaki hasar nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YASAL UYARI

MAMAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MAMAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.