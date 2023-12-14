Ankara metrosunda intihar girişimi

Ankara'da Akköprü Metro İstasyonu'nda kendisini metronun önüne atan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Ankara metrosunda intihar girişimi

Olay, saat 22.30 sularında Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi Akköprü Metro İstasyonunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir kişi, Batıkent istikametine gitmekte olan metronun önüne atladı.

Yolcular indirilerek metrolar durduruldu.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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