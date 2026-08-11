Gordion Antik Kenti yakınında kasten yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

Ankara Polatlı’da kuru otları yakarak yaklaşık 250 dönümlük alanda yangına neden olan Yunus Emre Güler’in olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Güler tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Güler, Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Güler’in yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Güler, gözaltına alındı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Gordion Antik Kenti yakınlarında kuru otları çakmakla yaktığı belirlenen Yunus Emre Güler, yaklaşık 250 dönümlük alanda yangına neden olduğu iddiasıyla tutuklandı.

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