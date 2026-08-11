Gordion Antik Kenti yakınında kasten yangın çıkaran şüpheli tutuklandı
11.08.2026 15:05
Yaklaşık 250 dönümlük alanı yakan alkollü şahıs tutuklandı.
Ankara Polatlı’da kuru otları yakarak yaklaşık 250 dönümlük alanda yangına neden olan Yunus Emre Güler’in olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Güler tutuklandı.
Ankara’nın Polatlı ilçesinde Gordion Antik Kenti yakınlarında kuru otları çakmakla yaktığı belirlenen Yunus Emre Güler, yaklaşık 250 dönümlük alanda yangına neden olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Güler’in olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Olay, Yassıhöyük Mahallesi’ndeki Gordion Antik Kenti çevresinde meydana geldi.
Bölgede bulunan bir kişinin, 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla tutuşturarak Beylikköprü Mahallesi yönünde ilerlediği ihbar edildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik ekipleri, Yunus Emre Güler’i Beylikköprü Mahallesi girişinde kuru otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı.
Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Güler, gözaltına alındı.
Şüphelinin çıkardığı yangın yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olurken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre Güler, Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Güler’in yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu belirlendi.
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