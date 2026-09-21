Korna çalan sürücünün önünü kesip tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı

Ankara ’nın Pursaklar ilçesinde kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Z.K., tutuklandı.

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