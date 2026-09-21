Korna çalan sürücünün önünü kesip tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı
21.09.2026 08:54
Sürücünün önünü kesen şüpheli tutuklandı.
Ankara’da korna çalan sürücünün önünü kesip araçtakilerin üzerine yürüdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Z.K., tutuklandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sun Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Z.K., korna çalmasına sinirlendiği sürücünün önünü aracıyla kesti.
Sürücüyü tehdit ederek araçtan inmesini isteyen Z.K., otomobilde bulunan kişilerin üzerine yürüdü.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Z.K.’yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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