Ankara ve İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilerin Ankara ve İzmir'deki adreslerine operasyon düzenledi.



Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 14 konut, 7 araç, 437 gram altın ile banka hesaplarında bulunan parala el kondu. Açıklamada el konulan mal varlığının toplam değerinin, 70 milyon lirayı bulduğu kaydedildi.



Şüphelilerin, emniyetteki işlemin ardından adli makamlara sevk edildiği de açıklamada belirtildi.