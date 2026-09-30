14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletle otomobil çarpıştı. 1 ölü, 2 yaralı

Kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mamak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Şentürk, burada hayatını kaybetti. Şentürk'ün cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazada motosiklet sürücüsü Y.A.Ü. ve arkasında oturan Barış İbrahim Şentürk (18) ile K.B. (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.

Motosiklet ile H.T. (26) idaresindeki 66 AED 183 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet daha sonra Ü.A. (29) idaresindeki 06 GB 7505 plakalı otomobile çarptı.

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