24 saattir aranıyordu. Cansız bedeni bulundu
02.05.2026 15:56
Göksu’nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ankara'da bir gündür haber alınamayan Ramazan Göksu'nun cansız bedeni, aracının 15 metre ilerisinde bulundu.
Ankara’da Ramazan Göksu'dan bir gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarının devam ettiği sırada bir vatandaştan ihbar geldi. Ekipler, Haymana'nın Sarıdeğirmen Mahallesi'ne yönlendirildi.
Civardaki aramalarda Göksu'nun kullandığı otomobil bulundu, 15 metre ilerisinde de adamın cansız bedenine rastlandı.
İki çocuk babası olduğu belirtilen Göksu’nun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
