26 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
08.11.2026 07:48
Ankara'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma ile zorla senet imzalatma olaylarına karıştığı öğrenildi.
YASAL UYARI
ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.