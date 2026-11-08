26 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Ankara'da hakkında "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari olarak 8 yıldır aranan F.D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

F.D'nin Adana'da oluşturduğu suç örgütü ile adam öldürme, yaralama, kaçırma ve rehin alma ile zorla senet imzalatma olaylarına karıştığı öğrenildi.

Bu kapsamda ekipler, hakkında kasten öldürme suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan F.D'yi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

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