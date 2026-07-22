34 yıl sonra su içmeye başladı, bu kez de yemek yiyemiyor
22.07.2026 17:06
34 yıl sonra su içmeye başladı.
34 yıl sonra yeniden su içmeye başlayan Mustafa Akbıyık, bu kez yaklaşık 10 gündür yemek yiyemediğini belirterek yardım istedi.
Ankara’da 34 sene boyunca su içemediğini belirten 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, yeniden su içmeye başladıktan sonra bu sefer yemek yiyemediğini söyledi.
Yaklaşık 10 gündür katı gıda alamadığını aktaran Akbıyık, yaşadığı rahatsızlığın gün geçtikçe ağırlaştığını ifade etti.
Ankara’da ikamet eden 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 senesinde eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikten sonra su içemediğini, yıllar boyunca sadece çay ve gazoz içebildiğini ifade etmişti. Tedavi yolları aramayı sürdüren Akbıyık'ın son zamanlarda tekrar su içmeye başladığı söyledi.
Boya yaptığı esnada aniden canının su çektiğini belirten Akbıyık, o günden itibaren günde 2 litreye yakın su tüketebildiğini dile getirdi.
Su içmeye başlamasıyla birlikte bu kez yemek yeme güçlüğü çektiğini aktaran Akbıyık, yaklaşık 10 gündür hiçbir katı gıda tüketemediğini söyledi. Son 4 ayda 46 kilodan 39 kiloya kadar gerilediğini ifade eden Akbıyık, bu durumun günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti.
Akbıyık, şikayetlerinin kaynağının tespit edilmesini ve tekrar sağlıklı bir şekilde beslenebilmeyi temenni ettiğini dile getirdi.
“İÇİMDEN İSTİFRA ETMEK GELİYOR”
10 gündür yemek yiyemediğini ve bu durumun hayatını zora soktuğunu vurgulayan Akbıyık, "Allah'ın sayesinde su içememeyi atlattım. 34 yıldır su içemiyordum. Bir dairede boya yaparken canım öyle çok su istedi ki, içince bir daha içtim. Sonraki gün yine içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek geliyor. 10 gündür yemek yiyemiyorum. Mama ile besleniyorum. Mama da çok pahalı. Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne ve Sincan Araştırma Hastanesi'ne gittim. Doktorlar bana bir şey demiyorlar. İlaç verdiler. ‘Bunları kullan, sonra yemek yiyebilirsin' dediler. Yiyemiyorum. Bugün ağzıma hiçbir lokma koymadım" ifadelerini kullandı.
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