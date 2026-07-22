34 yıl sonra su içmeye başladı, bu kez de yemek yiyemiyor

Ankara ’da 34 sene boyunca su içemediğini belirten 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, yeniden su içmeye başladıktan sonra bu sefer yemek yiyemediğini söyledi.

Yaklaşık 10 gündür katı gıda alamadığını aktaran Akbıyık, yaşadığı rahatsızlığın gün geçtikçe ağırlaştığını ifade etti.

Ankara’da ikamet eden 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 senesinde eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikten sonra su içemediğini, yıllar boyunca sadece çay ve gazoz içebildiğini ifade etmişti. Tedavi yolları aramayı sürdüren Akbıyık'ın son zamanlarda tekrar su içmeye başladığı söyledi.

Boya yaptığı esnada aniden canının su çektiğini belirten Akbıyık, o günden itibaren günde 2 litreye yakın su tüketebildiğini dile getirdi.

Su içmeye başlamasıyla birlikte bu kez yemek yeme güçlüğü çektiğini aktaran Akbıyık, yaklaşık 10 gündür hiçbir katı gıda tüketemediğini söyledi. Son 4 ayda 46 kilodan 39 kiloya kadar gerilediğini ifade eden Akbıyık, bu durumun günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Akbıyık, şikayetlerinin kaynağının tespit edilmesini ve tekrar sağlıklı bir şekilde beslenebilmeyi temenni ettiğini dile getirdi.