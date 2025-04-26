Adana için gök sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar Adana çevresinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

