Afiş asarken yola düştü, otomobilin altında kalarak öldü
25.04.2026 16:23
Vedat Gürbüz'ün 43 yaşında olduğu öğrenildi.
Ankara'da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybedip bulvara düşen Vedat Gürbüz, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki yaya üst geçidine özel bir firmanın afişini asmaya çalışan Vedat Gürbüz, dengesini kaybederek yola düştü.
Bu sırada Ankara yönüne giden Mesut K. yönetimindeki otomobil, Gürbüz'e çarptı.
Sağlık ekipleri 43 yaşındaki Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti, cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Sürücü Mesut K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
