Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı
18.05.2026 23:00
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavgada elinde bıçak bulunan bir kişi, 2 kişiyi yaraladı.
Saldırgan, alışveriş merkezinde bulunan güvenliklerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
