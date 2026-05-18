Alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırgan, alışveriş merkezinde bulunan güvenliklerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara 'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin yemek katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan kavgada elinde bıçak bulunan bir kişi, 2 kişiyi yaraladı.

