Ankara barajlarında doluluk geçen yıla göre yüzde 87 arttı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, Ankara'da barajların toplam doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,02'den yüzde 44,88'e yükseldi.

Böylece doluluk oranında yaklaşık yüzde 87 artış yaşandı.

Aktif kullanılabilir su miktarı da geçen yıl 160 milyon 463 bin metreküp iken, bu yıl 501 milyon 208 bin metreküpe çıkarak yaklaşık üç katına ulaştı.

Öte yandan, 10 Haziran'da yüzde 49,20 olan baraj doluluk oranı , 27 Temmuz itibarıyla yüzde 44,88'e geriledi.