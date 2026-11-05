Ankara-İstanbul arası seyahat süresi biraz daha kısalacak

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD ) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2023 ve 2024 dönemi hesapları görüşüldü.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, komisyonda sunum yaparak Ankara -İstanbul seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya indireceğini açıkladı.

Şu anda Ankara-İstanbul arasındaki yaklaşık 530 kilometrelik hattın yaklaşık yüzde 80'inde tamamen 250 kilometre hıza uygun olarak tren işletmeciliği yapıldığını aktaran Kurt, Gebze'den sonra Marmaray hattının da devreye girmesiyle bir yavaşlamanın söz konusu olduğunu belirtti.

9 DAKİKA DAHA KISALACAK

Bilecik'te devam eden tünel inşaatında delme işlemlerinin tamamlandığını dile getiren Kurt, bu tünelin hizmete girmesiyle Ankara-İstanbul seyahatinin 9 dakika daha kısalacağını açıkladı.

Doğançay Ripajı Projesi'nde başka bir tünel için 13 kilometrelik bir dağın delindiğini ifade eden Kurt, şöyle devam etti:

"Orada da iki tünelimizin toplam uzunluğu yaklaşık 7 bin 600 metre. Tamamını deldik, sadece 350 metre kaldı. Burayı da tamamladığımız zaman buradan da yaklaşık 19 dakika kısalacak. 2 tünelimizin bitmesiyle Ankara-İstanbul seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya indireceğiz."

HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN HATTI'NDA SON DURUM

Kurt, toplam 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'na ilişkin de bilgi verdi.

Bu hattın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını hatırlatan Kurt, projenin devam eden 76 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Ispartakule-Halkalı kesimlerinin de tamamlanmasıyla seyahat süresinin azalacağını sözlerine ekledi.

İŞTE KISALAN MESAFELER

Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşecek.