Ankara Valiliği'nden test uçuşu uyarısı: "Tedirgin olmayın"
08.05.2026 08:47
Ankara Valiliği'nden ses hızının üzerinde uçuş duyurusu geldi.
Ankara Valiliği, bugün 13.00-17.00 saatleri arasında kentte ses hızının üzerinde bir test uçuşu yapılacağı konusunda uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği'nden bugün yapılacak planlı bir test uçuşuna ilişkin açıklama geldi.
Valilik tarafından vatandaşların ses nedeniyle panik olmaması için sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"8 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00-17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve 'ses hızının üzerinde' uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında ‘ses hızının üzerine’ çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."
