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Ankara'da 2 kişi otomobilde ölü bulundu

23.09.2026 16:40

Ankara'da 2 kişi otomobilde ölü bulundu
IHA

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halindeki otomobilde 2 erkek cesedi bulundu.

Ankara'nın  Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı araçta bulunan 2 şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. 

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 

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