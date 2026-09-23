Ankara'da 2 kişi otomobilde ölü bulundu
23.09.2026 16:40
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halindeki otomobilde 2 erkek cesedi bulundu.
Ankara'nın Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir süredir park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı araçta bulunan 2 şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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