Ankara'da 2 kişi otomobilde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

YASAL UYARI

ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.