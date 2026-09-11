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Ankara'da 4 ayrı kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı

11.09.2026 15:45

Ankara'da 4 ayrı kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı
DHA

Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi.

DHA
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Ankara'da 4 ayrı "kurşunlama" ve "silahlı tehdit" olayında adı geçen Ç.C.İ., sabaha karşı düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, farklı ilçelerde meydana gelen 4 ayrı “kurşunlama” ve “nitelikli tehdit” olayına karışan Ç.C.İ. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

 

Adresi tespit edilen şüpheli, sabah saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 

 

Aynı adreste hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V. isimli hükümlü de yakalandı. 

 

Ç.C.İ, ve O.V.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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