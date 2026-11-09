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Ankara'da 4 yıldır aranan cezaevi firarisi babasının kafesinde yakalandı

09.11.2026 08:25

Ankara'da 4 yıldır aranan cezaevi firarisi babasının kafesinde yakalandı
IHA

Firari hükümlü kafenin tuvaletinde yakalandı.

Yurt Haber Merkezi
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Ankara'da 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan cezaevi firarisi, babasının işlettiği kafenin tuvaletinde saklanırken yakalandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, 2022 yılından bu yana firari olan ve hakkında 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., babasının işlettiği kafenin tuvaletinde saklanırken polis ekiplerince yakalandı.

 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

Çalışmalar kapsamında, hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından 4 yıldır aranan ve yaklaşık 100 suç kaydı bulunan A.A.'nın Akyurt ilçesinde olduğu belirlendi.

 

Polis ekipleri, firari hükümlünün zaman zaman babasına ait kafeye gittiğini tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda A.A., kafenin tuvaletinde gizlenirken yakalandı.

 

Şüphelinin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçlarından toplam 37 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 2022 yılından beri cezaevi firarisi olarak arandığı öğrenildi.

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