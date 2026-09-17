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Mutfaklara girmeden yakalandı. Toplam değeri 400 bin TL

17.09.2026 14:42

Son Güncelleme: 17.09.2026 14:51

Mutfaklara girmeden yakalandı. Toplam değeri 400 bin TL
DHA

Ele geçirilen ürünler, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

DHA
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Ankara'da 400 bin TL değerinde 838 kilogram niteliği değiştirilmiş süt ve süt ürünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce (KOM) yapılan araştırmada, A.A. isimli kişinin iş yerinde sahte gıda satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. 

 

KOM Şube Müdürlüğü, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin iş yerine operasyon düzenlendi. 

 

Adreste yapılan aramada, yaklaşık 400 bin TL değerinde 838 kilogram niteliği değiştirilmiş süt ve süt ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler, Yenimahalle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. 

 

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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