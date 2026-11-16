Ankara'da aranan kişilere yönelik operasyonlarda 191 kişi yakalandı
16.11.2026 16:51
Operasyonlarda yakalanan 191 kişi adli makamlara sevk edildi.
Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda, "silahlı yağma", "hırsızlık" ve "uyuşturucu" suçlarından aranan 191 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlarda 191 kişinin yakalandığını açıkladı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanma, silahlı yağma, hırsızlık ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan gibi suçlardan aranan kişiler yakalandı.
Yakalananlardan 3'ünün 20 yıl ve üzeri, 4'ünün 10 ila 20 yıl, 27'sinin 5 ila 10 yıl, 61'inin 2 ila 5 yıl, 96'sının ise 2 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Toplam 191 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
25 YIL 6 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. yakalandı.
Mamak JASAT ekipleri ise bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan toplam 23 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Y.A.'yı yakaladı.
Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında da aynı suçtan 20 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. yakalandı.
Yakalanan 3 hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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