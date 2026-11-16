Ankara'da aranan kişilere yönelik operasyonlarda 191 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yakalananlardan 3'ünün 20 yıl ve üzeri, 4'ünün 10 ila 20 yıl, 27'sinin 5 ila 10 yıl, 61'inin 2 ila 5 yıl, 96'sının ise 2 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Toplam 191 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanma, silahlı yağma, hırsızlık ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan gibi suçlardan aranan kişiler yakalandı.

YASAL UYARI

ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.