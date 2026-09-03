Ankara'da baz istasyonlarının yakınında yangın

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, baz istasyonları ve vericilerin yakınındaki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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