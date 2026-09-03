Ankara'da baz istasyonlarının yakınında yangın
03.09.2026 16:50
Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Çankaya ilçesinde baz istasyonlarının yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, baz istasyonları ve vericilerin yakınındaki otluk alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Keklikpınarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
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