Ankara'da boya fabrikasında yangın: Bir işçi yaşamını yitirdi
20.04.2026 09:47
Son Güncelleme: 20.04.2026 13:15
Yangına müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
Ankara'nın Sincan ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesi Alcı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçiler kısa sürede tahliye edilirken, yangın büyüyerek fabrikayı sardı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar da meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında iki işçi yaralandı.
Yangında kayıp olarak aranan bir işçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Yangına ilişkin, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatarak 1 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirdi.
YASAL UYARI
ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.