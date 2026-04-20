Ankara'da boya fabrikasında yangın: Ekipler bölgede

20.04.2026 09:47

Son Güncelleme: 20.04.2026 10:07

Yangına müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

DHA

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Ankara'nın Sincan ilçesi Alcı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

İşçiler kısa sürede tahliye edilirken, yangın büyüyerek fabrikayı sardı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar da meydana geldi.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

 

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.