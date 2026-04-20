Ankara'da boya fabrikasındaki yangın kontrol altında

Ankara 'nın Sincan ilçesi Alcı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçiler kısa sürede tahliye edilirken, yangın büyüyerek fabrikayı sardı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar da meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Müdahale sırasında yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.