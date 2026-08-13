Ankara’da change operasyonu: 4 motor ve 2 kesilmiş araç ele geçirildi

Ankara ’da hacizli, yakalamalı ve kaçak araçların “change” yöntemiyle kimliklerinin değiştirilerek yasal hale getirilmeye çalışıldığı belirlendi. Operasyonda 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, çalıntı veya kaçak araçların, hurdaya ayrılmış başka araçların motor ve şasi numaraları kullanılarak kimliklerinin değiştirildiği “change” yöntemiyle aklandığı tespit edildi.

Bu yöntemle araçların, sanki hurda araçtan toplanıp yeniden kullanıma sokulmuş gibi gösterildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında Ankara Oto Sanayi Sitesi’ndeki 3 oto yedek parça dükkanına operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda şase numarası silinmiş, kimliksiz, yakalamalı ve yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen 4 motor ile 2 kesilmiş araç ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen motor ve araçların kriminal inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderileceği bildirildi.