Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon. 29 gözaltı
09.05.2026 08:44
Yabacı kadınları çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi göstermişler.
Ankara'da yabancı uyruklu kadınları usulsüz şekilde çalıştıran eğlence mekanlarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken 47 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınları Türkiye’ye getirerek usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik insan ticareti soruşturması başlattı.
Soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi ve 29 şüpheli gözaltına alındı.
KADINLAR SINIR DIŞI EDİLDİ
Operasyonlarda yurt dışından Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, bir Brezilya, bir Kenya uyruklu toplam 38 kadın Göç Müdürlüğü’ne teslim edilip sınır dışı edildi.
İKİNCİ OPERASYON DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Operasyonların ikinci aşamasında da ekipler 5 ayrı mekana baskın yaptı.
Bu operasyonlarda ise 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edilip sağlık kontrollerinin ardından Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.
GARSON OLARAK GÖSTERMİŞLER
Yabancı kadınlara çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi gösterip usulsüzlük yapan mekanlara yönelik denetimlerin artırıldığı öğrenildi.
