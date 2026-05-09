Ankara'da eğlence mekanlarına operasyon. 29 gözaltı

Yabacı kadınları çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi göstermişler.

Yabancı kadınlara çalışma izni alarak garson ve temizlik görevlisi gibi gösterip usulsüzlük yapan mekanlara yönelik denetimlerin artırıldığı öğrenildi.

Bu operasyonlarda ise 9 yabancı uyruklu kadın daha tespit edilip sağlık kontrollerinin ardından Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Operasyonların ikinci aşamasında da ekipler 5 ayrı mekana baskın yaptı.

Operasyonlarda yurt dışından Türkiye’ye getirildiği tespit edilen 13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, bir Brezilya, bir Kenya uyruklu toplam 38 kadın Göç Müdürlüğü’ne teslim edilip sınır dışı edildi.

