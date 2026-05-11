Ankara'da feci olay. 15 yaşındaki Mehmet yaşamını yitirdi
11.05.2026 09:59
Kardeşini kurtarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran abla ise ağır yaralandı. (Foto: Arşiv)
Ankara'nın Polatlı ilçesi Türkkarsak Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde yem karma makinesine kapılan Mehmet D. (15) hayatını kaybetti.
Mehmet D.'yi kurtarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran ablasının ise ağır yaralandığı öğrenildi.
Çocuğun cenazesi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kolu kopan ablanın ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
