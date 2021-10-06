Ankara'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 06.10.2021 - 20:12
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, M.M.Ö. idaresindeki 06 BTT 270 plakalı otomobil ile M.A'nın kullandığı 07 EJA 55 plakalı otomobil, şehir çıkışı ile ana yolun birleştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri ile bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Güdül Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Ankara'ya gönderildi.
Araç sürücülerinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
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