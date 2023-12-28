Ankara'da kayınpederinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Karapürçek Mahallesi 487. Sokak'ta ikamet eden Satılmış Demir, gelini Derya Demir ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Satılmış Demir, gelini Derya Demir'i tabancayla sırt ve baş kısmından vurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Satılmış Demir gözaltına alındı.
Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in de geçen hafta emlakçı dükkanında intihar ettiği öğrenildi.
Ankara Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ankara Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Ankara