Ankara'da kaza yapan otomobil ters döndü. 3 yaralı
03.09.2026 11:24
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobil ve ticari aracın çarpıştığı kazada savrularak ters dönen otomobilin sürücüsü ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.
Beypazar'ında otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Nallıhan Yolu Fasıl Mahallesi kavşağında meydana geldi.
Şamil Emin Ö. yönetimindeki otomobil ile Şenol G.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Savrulan otomobil devrilirken, kazada otomobil sürücüsü Şamil Emin Ö. ile hafif ticari aracın sürücüsü Şenol G. ve yanındaki kardeşi Nurcan G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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