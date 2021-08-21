Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltına alındı (Ankara Haberleri)

Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbedip videosunu çeken kişiler gözaltına alındı.

Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 21.08.2021 - 17:25

Ankara'da kıyafetlerini çıkarttıkları genç kızı darbeden kişiler gözaltına alındı

Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün Mamak ilçesi Kutludüğün Mahallesi'nde gerçekleştiği belirlenen ve sosyal medyada yayımlanan bir kişinin kıyafetlerinin çıkarılarak darbedildiğine ilişkin videoyla ilgili çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma sonucu, söz konusu kişilerin gözaltına alındıkları ve haklarında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. 

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