Ankara'da kokain ticareti yapmakla suçlanan bir kişi yakalandı

Haberler - Ankara Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 20:09
Ankara Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Etimesgut ilçesi Yapracık TOKİ konutlarındaki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar aldı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, şüpheli B.U'nun evinde narkotik ekiplerince arama yapıldı.
Narkotik köpeği Barut'un da yer aldığı incelemede, paketlenmiş 27 şeffaf poşette 367 gram kokain ile hassas terazi ele geçirildi.
B.U. gözaltına alındı.
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