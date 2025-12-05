Ankara'da kümese atılan 3 kardeş kurtarıldı

Ankara'da yengeleri ve amcaları tarafından kümeste yaşamaya mahkum edilen 3 kardeş, sosyal medya fenomeninin yayınladğı video ile durumun ortaya çıkmasıyla kümesten kurtarıldı. Suriye uyruklu ailenin 3 çocuğuna kendi evinde baktığı, biri engelli olan 3 yeğenini de güvercinlerin ve tavukların olduğu kümese attığı ortaya çıktı.,

Durumu fark eden bir mahalleli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Ankara Valiliği'ne ve bir sosyal medya fenomenine ihbarda bulundu.



3 çocuğun bakımlarını üstlenen amca ve yengenin, çocukların bakımı için maaş aldıkları ancak çiftin çocuklara bakmadığı iddia edildi.

Bakanlığa ve sosyal medya fenomenine kümeste kalan 3 kardeş için ihbarda bulunan Volkan Altınışık, kardeşlerin kümeste kaldığını 28 Kasım'da öğrenmesinin ardından ilgili yerlere ihbarda bulunduğunu söyledi. Altınışık, "Bu çocuklar burada yatıyor kümes gibi bir yerde. Yengesine maaş bağlamışlar, düzenli olarak her ay maaş veriyorlarmış. Dedim ki ‘Bu kadın buna bakmıyor. Bakıyorum diye sizi kandırıyorlar, yukarıya alıyorlar, sonra akşamları bu kümes gibi yere atıyorlar' diye kendilerine söyledim" şeklinde konuştu.