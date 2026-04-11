Ankara'da mobilya deposunda yangın. Ekipler bölgede
11.04.2026 16:56
Son Güncelleme: 11.04.2026 17:26
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir mobilya deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Dempa Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine yangının söndürülmesi için olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait su tankerlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
