Ankara'da mobilya deposunda yangın. Ekipler bölgede

Ankara 'nın Yenimahalle ilçesindeki Dempa Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine yangının söndürülmesi için olay yerine Ankara ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'ne ait su tankerlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.